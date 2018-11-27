РИАМО - 27 ноя. Избирательные комиссии столицы потратили 587 миллионов рублей на выборах мэра Москвы, которые прошли 9 сентября, сообщает во вторник «Интерфакс».

Отчет о поступлении и расходовании средств, потраченных на выборы, утвердили на заседании Мосгоризбиркома во вторник, теперь его направят в Мосгордуму.

«В соответствии с документом при выделенных избиркомам разных уровней 597,5 миллионов рублей на мэрские выборы фактически было израсходовано 586,7 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Как отметил председатель городской Избирательной комиссии Валентин Горбунов, сэкономить удалось по нескольким статьям расходов.

«Экономия достигнута, в частности, за счет того, что изначально закладывалась возможность использования избирательных бюллетеней формата А3 и типография в Подольске предложила нам меньшую цену», – уточнил Горубнов.

По его словам, после утверждения отчета кампания по выборам мэра Москвы официально считается завершенной. После принятия отчета начинается формирование новых составов участковых избирательных комиссий.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября, победителем стал самовыдвиженец Сергей Собянин. Его выбрали 70,17% проголосовавших москвичей. Второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин (11,38% голосов), третье – Илья Свиридов от «Справедливой России» (7,01%). Явка на прошедших выборах составила 30,14%.

Инаугурация Собянина прошла 18 сентября в концертном зале «Зарядье».