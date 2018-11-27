РИАМО - 27 ноя. Загруженность столичных магистралей во вторник вечером достигла 9 баллов из десяти возможных, что на два балла выше, чем обычно, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Самые большие пробки наблюдаются на Третьем транспортом кольце. Также плотное движение на Садовом кольце, МКАД, на нескольких улицах в центре столицы. Кроме того, загружено Ленинградское шоссе.

Госавтоинспекция рекомендовала столичным водителям во вторник вечером быть предельно внимательными на дорогах из-за снегопада, который будет продолжаться в регионе в течение суток. Жителям столицы советовали пользоваться городским транспортом.

Во вторник в Москве и Подмосковье облачная погода с прояснениями, снегопад. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 5-3 градуса, по области – минус 8-3 градуса.