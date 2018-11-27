РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 ноя. Более 99% бюджета подмосковного Красногорска на 2019 год планируют израсходовать в соответствии с 17 муниципальными программами, сообщила первый заместитель главы администрации муниципалитета по экономике и финансам Елена Коновалова.

«Сегодня (27 ноября – ред.) в администрации Красногорска состоялись публичные слушания по проекту бюджета горокруга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Бюджет сформирован в соответствии с действующим законодательством. Более 99% средств бюджета будет израсходовано в соответствии с муниципальными программами, их 17», – сказала Коновалова.

В бюджете горокруга на 2019 год запланированы доходы в размере 13 миллиардов 401 миллиона рублей, расходы – 14 миллиардов 548 миллионов рублей.

«Доходная часть проекта бюджета на 2019 год отстает от расходной, бюджетный дефицит составляет чуть более миллиарда рублей. Это связано с тем, что на начало финансового года мы имеем остатки, которые станут источником покрытия бюджетного дефицита. То есть это «технический» дефицит, который мы покроем, как только начнется финансовый год», – пояснила Коновалова.

Замглавы отметила, что традиционно большую часть средств бюджета израсходуют на социальную сферу.

«Прежде всего – на образование: содержание школ и детских садов, учреждений дополнительного образования. Из бюджета выделяется субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии на ремонты, приобретение оборудования и так далее», – добавила Коновалова.

По ее словам, перед слушаниями жители имели возможность ознакомиться с проектом бюджета и внести свои предложения.

«Сегодня (27 ноября – ред.) прозвучали предложения от жителей микрорайона Павшинская пойма. Они касались нехватки социальных объектов, транспортного сообщения и обеспечения безопасности в микрорайоне. Других предложений не поступило», – заключила Коновалова.