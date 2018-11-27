РИАМО - 27 ноя. Наземный общественный транспорт столицы, метро и Московское центральное кольцо готовы к работе в условиях снегопада, автомобилистов также предупредили о росте числа ДТП из-за непогоды, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города.

Во вторник вечером в Москве идет снегопад. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах столицы осадки могут продолжаться до утра 28 ноября. В такую погоду ухудшается видимость, что влечет за собой рост числа дорожно-транспортных происшествий.

«Просим автомобилистов отказаться от поездок на автомобилях, в особенности если вы до сих пор не поменяли резину на зимнюю. Пожалуйста, пользуйтесь городским транспортом. Весь подвижной состав «Мосгортранса», метро и МЦК готов к работе во время снегопада», — говорится в сообщении.

Водителей также призвали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в 17 часов дорожная ситуация в Москве оценивалась восемь баллов из десяти.