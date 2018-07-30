РИАМО - 30 июл. Прокуратура Новомосковского административного округа столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников ДПС новой Москвы, которых обвиняют в получении взяток, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

«Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей», – говорится в сообщении.

Бывших полицейских обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 5 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, сопряженное с вымогательством взятки.

По версии следствия, в 2015-2016 годах сообщники, находясь при исполнении служебных обязанностей, использовали прибор, внешне схожий с алкотестером, для установления наличия или отсутствия факта алкогольного опьянения водителей. Прибор показывал у водителей наличие опьянения, после чего сотрудники ДПС требовали передачи определенной денежной суммы за несоставление протокола об административном правонарушении и непривлечение к ответственности.

Так, в октябре 2015 года сообщники потребовали от водителя 60 тысяч рублей. Для перечисления денег сотрудники ДПС сообщили водителю номер банковской карты. Аналогичным способом в январе 2016 года они получили от остановленного водителя 100 тысяч рублей.

Ранее один из обвиняемых уже был приговорен за аналогичное преступление Троицким районным судом Москвы к реальному отбыванию наказания, однако были выявлены новые эпизоды преступной деятельности обвиняемого.