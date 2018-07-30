РИАМО – 30 июл. Суд в Москве отложил принятие решения об аресте девушки, которую вместе с двумя сестрами подозревают в убийстве собственного отца, сообщает в понедельник Mash.

«Суд не стал арестовывать ни одну из трех сестер, убивших своего отца в Москве», – говорится в сообщении.

Срок задержания девушек продлен на 72 часа, за которые следователям предстоит выяснить до конца все обстоятельства смерти мужчины.

27 июля 2018 года в межквартирном холле подъезда многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе в Москве обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами в области груди и шеи. По подозрению в совершении преступления задержаны трое дочерей мужчины в возрасте 17, 18 и 19 лет, которые признали свою вину в ходе допроса.

Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении обвиняемых девушек меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Следователи продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).