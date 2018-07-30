РИАМО – 30 июл. Столичный суд отложил на 72 часа принятие решения об избрании меры пресечения для двух сестер, подозреваемых в убийстве своего 57-летнего отца, сообщает в понедельник «Московский комсомолец».

«Останкинский суд Москвы отложил на 72 часа решение об избрании меры пресечения Ангелине Хачатурян – одной из трех сестер, подозреваемых в громком убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Ранее аналогичным образом суд отложил решение судьбы ее младшей сестры Марии Хачатурян», – говорится в сообщении.

27 июля 2018 года в межквартирном холле подъезда многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе в Москве обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами в области груди и шеи. По подозрению в совершении преступления задержаны трое дочерей мужчины в возрасте 17, 18 и 19 лет, которые признали свою вину в ходе допроса.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемых девушек меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Следователи продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).