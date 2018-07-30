РИАМО - 30 июл. Зубовская средняя школа, расположенная в подмосковном Клину, теперь носит имя Героя Советского Союза, летчика Петра Рассадкина, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Присвоить имя Героя Советского Союза П. А. Рассадкина муниципальному общеобразовательному учреждению – Зубовской средней общеобразовательной школе», – говорится в документе.

Петр Рассадкин родился на территории нынешнего городского округа Клин в 1921 году. С июня 1941 года принимал участие в Великой Отечественной войне – совершал боевые вылеты по защите Москвы с воздуха. Удостоен звания Героя Советского Союза в 1944 году. Умер в Ялте в 2016 году.

Как отмечается на сайте образовательного учреждения, Зубовская школа находится в 16-ти километрах от города Клин в деревне Струбково. В школе в одну смену обучаются более 150 человек в 12 классах, работают 22 учителя.

Зубовскую школу окончил Герой Советского Союза, летчик Петр Рассадкин, который в годы Великой Отечественной войны сбил 16 вражеских самолетов и участвовал в операциях по потоплению 40 кораблей противника.