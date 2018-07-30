РИАМО - 30 июл. Тематический вернисаж детских живописных полотен могут увидеть посетители сквера «Кассиопея» в подмосковных Химках, выставка под открытым небом продолжит свою работу до октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Всего на выставке представлено 11 работ юных экологов – победителей конкурса «Экология глазами ребенка». Организаторами мероприятия выступили администрация муниципалитета, управление по образованию городского округа, а также коммунальные службы Химок», – говорится в сообщении.

За время проведения конкурса участие в нем приняли почти 100 юных жителей в возрасте от 7 до 15 лет.

Вернисаж под открытым небом продолжит свою работу до октября. Кроме посетителей сквера увидеть работы ребят могут также пассажиры троллейбусов.