РИАМО - 30 июл. В Подмосковье планируют выпустить 80 тысяч мальков в реки около города Мытищи в целях реабилитации водоемов, сообщается на сайте RosTender.info.

«Минэкологии Московской области планирует провести экологическую реабилитацию рек Яузы, Борисовки и Сукромки в районе города Мытищи. Из бюджета области и города Мытищи на эти цели выделено 347 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Тендер по выбору подрядчика для проведения работ объявил комитет по конкурентной политике Московской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 августа, 16 августа будут подведены его итоги и выбран победитель.

«Цель – восстановление экосистем водных объектов до естественного уровня и безопасного для человека и окружающей среды состояния», – отмечается в материалах тендера.

Согласно техническому заданию, до 1 декабря 2019 года реки в районе Мытищ предстоит очистить от донных отложений, которые затем будут обезвоживать на установках «Бельмер-каскад S» и вывозить на полигоны для отходов. Часть участков по берегам укрепят песком, а часть – камнями, геотекстилем и дерном.

В водоемы выпустят около 80 тысяч молоди рыбы – для восполнения ущерба рыбным запасам. Кроме того, подрядчик должен будет следить за состоянием рек в период проведения работ. Как ожидается, за это время оно должно улучшиться – степень загрязнения вод изменится с класса «4г» («очень грязная») до 3б («очень загрязненная»).

Реабилитация рек проводится в рамках государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы.