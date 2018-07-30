РИАМО - 30 июл. В подмосковных Химках реализуется уникальная для региона программа по обеспечению жильем граждан с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в подъездах домов – участников программы установлены пандусы и понижения, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В настоящее время в такой адаптированной квартире в микрорайоне Сходня проживает спортсмен паралимпиец, капитан команды Московской области по бочча Антон Терехов. Соседом Антона является инвалид детства Игорь Глазов.

«Квартиры полностью оборудованы для проживания людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В комнатах увеличены дверные проемы, отсутствуют пороги, розетки и выключатели установлены по европейским стандартам – их высота не превышает 1 метра от пола, также установлены поручни в ванной комнате», – говорится в сообщении.

В Химках ведется большая работа в сфере жилищной политики. Особое внимание уделяется детям – сиротам и инвалидам. Одним из приоритетных направлений в рамках реализации социальной политики является обеспечение жильем инвалидов-колясочников.

Жители городского округа получают полностью адаптированные и соответствующие нормативам квартиры. Химки являются единственным муниципалитетом региона, на территории которого реализуется программа по обеспечению жильем граждан с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.