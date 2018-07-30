РИАМО - 30 июл. Министерство имущественных отношений помогло застройщику получить рассрочку на несколько участков земли, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Застройщик из Мытищ стал первым, с кем Минмособлимущество заключило соглашение о рассрочке на оплату изменения вида разрешенного использования (ВРИ) сразу нескольких участков земли – «пул», - говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев рассказал, что правом рассрочки на «пул» воспользовалась компания, которая строит таунхаусы в районе деревни Шолохово в Мытищах.

«Застройщик изменил ВРИ своих земель с «сельхозпроизводства» на «блокированная жилая застройка». Изменение ВРИ 4-х участков обошлось собственнику более чем в 10 миллионов рублей. Застройщик обратился в министерство и получил право оплатить эту сумму в течение двух лет. Начиная с сентября этого года, он будет ежеквартально вносить в бюджет области порядка 1,2 миллиона рублей», - сказал Аверкиев.

Такое предоставление рассрочки стало возможно благодаря инициативе Минмособлимущества, поддержанной правительством Московской области. Рассрочка по плате за изменение ВРИ предоставляется с января 2018 года, а в мае 2018 года правительство предоставило возможность оплатить изменение ВРИ одновременно нескольких участков, если общая сумма за изменение ВРИ всех участков превышает 300 тысяч рублей.

«Это нововведение стало очередным шагом навстречу малому и среднему бизнесу в его развитии на территории области», - добавил Аверкиев.

Однако важным условием предоставления рассрочки является наличие утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории (ППТ, ПМТ), на которой расположены участки.

Для предоставления рассрочки собственник должен направить в Минмособлимущество заявление по форме, где укажет все земельные участки, на которые собственник намерен получить рассрочку и которые входят в границы территории с утвержденным ППТ и ПМТ. Кроме того, в заявлении необходимо указать сведения о ППТ, ПМТ: орган, их утвердивший, дату и номер утверждения.

Минмособлимущество в срок не более 45 дней рассматривает заявление и заключает с собственником земельных участков соглашение о рассрочке на «пул» земельных участков.

Рассрочкой на «пул» земельных участков могут воспользоваться не только те собственники земель, кто получит уведомление о плате в ближайшем будущем, но и те, у кого долг перед бюджетом по плате за ВРИ возник с 1 января текущего года.