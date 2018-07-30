РИАМО - 30 июл. В подмосковных Луховицах по программе «Мой подъезд» управляющие компании отремонтировали уже более 139 подъездов, или около половины от запланированного на 2018 год объема, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Это хороший результат, так как он составляет почти половину (46,2%) от запланированного объема ремонта подъездов на этот год. Работы идут с опережением плановых показателей», - сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

В этом году в Луховицах по программе губернатора «Мой подъезд» будет отремонтирован 301 подъезд.

Сводные данные по обеспечению и выполнению ремонта предоставляются муниципалитетами в ежедневном режиме. Всего в Подмосковье на этот год запланирован ремонт 30 тысяч подъездов, из них 7,7 тысячи уже отремонтированы. С начала действия программы работы провели в более 46,2 тысячи подъездов, всего до конца действия программы будет отремонтировано более 80 тысяч подъездов.

«Мой подъезд» - государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов, которую реализует министерство ЖКХ Подмосковья совместно с муниципальными образованиями. Основная задача – в максимально сжатые сроки привести в порядок и облагородить каждый подъезд в регионе.

Участие в программе «Мой подъезд» добровольное. Оно происходит по решению собственников жилья и дает возможность жителям самостоятельно выбирать не только цвет стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельную стоимость работ при составлении сметы.

«Управляющие организации и сами жители подходят к процессу ремонта своего подъезда творчески, чтобы уйти от стандартного, обыденного и скучного ремонта подъездов. Для этого рекомендуем использовать трафареты, монтировать крючки для сумок и мусорные ящики для корреспонденции и ненужной рекламы. Примеры для оформления и списки подъездов размещены на сайте меняемподъезды.рф. Контроль за расходованием средств на ремонт подъездов осуществляется советом дома и Госжилинспекцией», - добавил Хромушин.

Подробная информация о том, как вступить в программу, предельная стоимость ремонта в типовых домах и другая важная информация размещена на информационном ресурсе меняемподъезды.рф, а также на сайтах муниципалитетов и в социальных сетях по хэштэгу #МойПодъезд.