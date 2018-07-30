РИАМО – 30 июл. Работающие пенсионеры в России, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2017 году, будут получать пенсию в повышенном размере с 1 августа, сообщает ТАСС.

«Размер прибавки рассчитывается индивидуально. Играет роль зарплата, с которой отчислялись взносы. Максимальная прибавка составит три пенсионных балла, рассчитанных по стоимости 2017 года, то есть 235,74 рубля», - сообщил представитель пресс-службы Пенсионного фонда России (ПФР).

В материале добавляется, что территориальный орган Пенсионного фонда пересчитывает страховую пенсию в автоматическом порядке, поэтому для перерасчета обращаться в ПФР и писать заявление не нужно.

По данным на 1 мая 2018 года, в России насчитывается порядка 9 миллионов работающих пенсионеров. Корректировка пенсий работающих пенсионеров с учетом страховых взносов происходит в августе ежегодно. Что касается индексации пенсий этой категории пенсионеров, то она заморожена с 2016 года.