РИАМО - 30 июл. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии (ЗОС) застройщику жилого дома в микрорайоне Белая дача городского округа Котельники, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«Девелоперу выдано заключение о соответствии на жилой дом, который возводится в рамках проекта ЖК «Кузьминский лес». Дом рассчитан на 144 квартиры, жилой площадью 7897 квадратных метров», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Теперь застройщик может зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и начать привлечение денежных средств покупателей недвижимости.

Открыть продажи на жилые помещения в домах планирует АО «Компания АТОЛ».

При выдаче Глагосстройнадзором Московской области ЗОС учитываются следующие факты: застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и другое.

При соблюдении всех факторов Главгосстройнадзор выдает ЗОС в течение 30 дней после подачи документов. Если уполномоченный орган отказывает компании в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы.