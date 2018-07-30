РИАМО - 30 июл. Наблюдать за максимумом метеорного потока Персеиды следует за городом, поскольку в мегаполисе из-за засветки метеоры трудно различимы на небе, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Московского планетария.

В ночь с 12 на 13 августа состоится самый красивый звездопад года - максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час.

«В Москве достаточно сильная засветка, что не позволит увидеть метеоры. Обычно это делается за городом, где небо может быть идеально темным, когда лучше видно небесные объекты. Где-нибудь в горах за ночь можно увидеть до 100 метеоров, а в Москве от силы штук 10. Поэтому мы ничего организовывать не будем, все равно ничего не будет видно», - сказал собеседник агентства.

Действие метеорного потока Персеиды приходится на период с 23 июля по 20 августа. Кроме того, 11 августа произойдет частное затмение Солнца, видимое на севере и востоке России.