РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 июл. В городском округе Люберцы определили победителей открытого турнира по джигитовке среди детей и любителей, который проходил 29 июля в конноспортивном комплексе (КСК) «Каскад», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

На соревнованиях собрались любители джигитовки из Москвы и Московской области. Люберцы представили сразу два клуба – КСК «Каскад» и конный двор «Люберецкий», также были спортсмены из Москвы и из подмосковного Серпухова и Лыткарина.

«Всего было шесть зачетов. Победителями и призерами программы D стали: 10-летний Кирилл Матвеев из Серпухова, он занял первое место, второй стала 10-летняя спортсменка из Лыткарина Дарья Полежаева, третьей – 10-летняя жительница Серпухова Екатерина Войцеховская», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что группа D-1 разыграла призы между представителями Люберец. Третье и второе место – у спортсменок КД «Люберецкий» – Регины Савельевой и Александры Черепановой, первое место досталось хозяевам поля КСК «Каскад», его завоевал Евгений Кисин.

Первое и второе места среди любителей как на корде, так и на прямой поделили тренер КСК «Каскад» со своим самым взрослым учеником 1947 года рождения. Первое место занял Александр Сажин, второе – Наталия Юрченко. В программе на рыси по прямой из группы D-1 состязались всего два участника: Евгений Кисин занял второе место, Екатерина Войцеховская – первое. В программе на галопе третье место завоевала Василиса Дубинина из Москвы, второе – Дарья Полежаева из Лыткарина, первое – Александра Черепанова из Люберец.