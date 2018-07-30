РИАМО – 30 июл. Работы по строительству здания церкви в честь чуда Архангела Михаила в Хонех на Борисовских прудах должны завершить до конца текущего года, после чего специалисты займутся отделкой и украшением храма, а к осени 2019 года подготовят его для освящения, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Строители уже завершили бетонирование сводов храма, и приступили к обустройству барабана. Следующий этап работ - сооружение купольной части здания. Осенью на купол церкви поднимут освященный крест, параллельно будет идти прокладка инженерных коммуникаций, а затем начнутся отделочные работы», - сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, создатели Михайловской церкви взяли за основу проект храма XVII века в честь святого Георгия Победоносца в Шенкурском районе Архангельской области.

«Это будет однокупольный храм с притвором, нижним цокольным этажом и невысокой звонницей. Чтобы его было видно издалека, храм поставили на четырехметровый стилобат», - добавил Левкин.

По его словам, на территории храмового комплекса будет находиться воскресная школа, а также помещения для кружков и секций.

«Работы по созданию объекта ведутся в рамках программы по строительству православных храмов в столице, которая в свое время была известна под названием «Программа 200 храмов»», - уточнил Левкин.

В свою очередь советник мэра Москвы и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов, отметил, что вокруг храма будет разбит большой парк, который станет любимейшим местом для жителей всего округа.

Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

От столичного стройкомплекса программу по строительству православных храмов курирует Левкин.