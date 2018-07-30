РИАМО - 30 июл. Подмосковные пловцы завоевали 12 медалей и стали третьими в общем зачете на IV Летней Спартакиаде молодежи, которая проходит в Пензе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«27 июля в Пензе завершилась IV Спартакиада молодежи России по плаванию. В течение четырех соревновательных дней представители сборной команды Московской области завоевали 12 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых», – говорится в сообщении.

Золото по итогам соревнований завоевал Иван Гирев. Он показал время 23,02 секунды на дистанции 50 метров вольным стилем. На стометровке вольным стилем его время составило 50,44 секунды. Золото также досталось Анастасии Макаровой. 100 метров брассом спортсменка проплыла за 1:08:01, а 200 метров комплексного плавания – за 2:15:28.

Серебряным призером Спартакиады стали Максим Травников с результатом 15:48:29 на 1,5 тысячи метров вольным стилем, Валерия Алхимова, показавшая время 9:06:46 на дистанции 800 метров вольным стилем и Карина Абросимова, проплывшая 200 метров на спине за 2:13:43.

Сборная команда Московской области завоевала серебряную медаль в эстафете 4х100 вольным стилем с результатом 3:28:46. Иван Гирев также получил бронзовую медаль на 200 метрах вольным стилем, его время 1:50:45. Бронзовыми призерами также стали Елизавета Мельникова – 50 метров вольным стилем за 25:98 и Анна Чернышева – 200 метров брассом с результатом 2:31:84.

Также подмосковные спортсмены завоевали бронзу в эстафете 4х100 комплексное плавание. Показав результат 4:14:37.

По итогам общего зачета Московская область вошла в тройку сильнейших. Команда набрала более 37,4 тысяч очков, уступив лишь сборной Москвы (более 40 тысяч) и Санкт-Петербурга (более 40,1 тысячи очков).

«Для наших пловцов эта Спартакиада завершилась успешно. Спортсмены завоевали медали практически во всех представленных дисциплинах. Не может не радовать и третье место в общекомандном зачете. Это хороший показатель с учетом того, что на соревнованиях были представлены команды из 31 региона страны», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Летняя Спартакиада молодежи открылась в четвертый раз, соревнования проходят по видам спорта, включенным в программу летних олимпийских игр, а также по видам спорта «самбо», «шахматы», «акробатический рок-н-ролл».