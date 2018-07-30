РИАМО – 30 июл. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области с 23 по 29 июля на строящихся объектах выявили 175 нарушений градостроительного законодательства, кроме того, за неделю застройщики Подмосковья оперативно устранили 167 нарушений, выявленных ранее, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 130 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок пять строительных площадок, устранено 18 нарушений порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на два объекта, а также устранено 12 иных нарушений», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

За неделю инспекторы провели 129 проверок строящихся объектов, из которых 88 – плановых, 41 – внеплановая. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний. Эти мероприятия они проводят по обращениям граждан и запросам прокуратуры.

«Задача проверки подтвердить, что данный объект строится именно в соответствии с проектом и всеми техническими регламентами», – пояснил Гарибян.