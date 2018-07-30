РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 июл. В Центральной детской библиотеке городского округа Балашиха до 5 августа проходит передвижная выставка «Нам не безразлично будущее России», на ней представили более 40 работ детей с ограниченными возможностями, сообщила заведующая библиотекой Галина Черняева.

«Все работы, которые представлены на передвижной выставке «Нам не безразлично будущее России», а их более 40 – делали сами дети с ограниченными возможностями здоровья. Мы, работая с такими детьми, понимаем, что их нужно адаптировать к нормальной жизни, чтобы они не чувствовали себя обделенными, забытыми и одинокими», – сказала Черняева.

Она добавила, что в экспозиции принимали участие дети от 7 до 14 лет. Экспонаты выставки – рисунки и поделки на выборную тематику, выполненные в различных техниках: папье-маше, аппликация, вязание.

В церемонии открытия передвижной выставки приняли участие депутаты Мособлдумы Николай Черкасов и Владимир Шапкин, председатель территориальной избирательной комиссии города Людмила Кузнецова и председатель Балашихинской молодежной территориальной избирательной комиссии Сергей Кузь.