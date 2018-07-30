РИАМО - 30 июл. Прощание с актером Сергеем Шеховцовым, который скончался в возрасте 56 лет, состоится 31 июля на Другой сцене московского театра «Современник», сообщается на сайте театра.

Шеховцов скончался в возрасте 56 лет. Он долгие годы сотрудничал с «Современником», а начинал свою карьеру в «Современнике-2».

«Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Остановилось сердце. Невыносимо сознавать, что его больше нет – прекрасного, молодого, теплого, жизнерадостного и очень талантливого человека. Трудно представить, каково сейчас Маше, Алексею и Егору - его жене и сыновьям. Знайте, мы рядом, мы с вами. Прощание с Сергеем состоится завтра, 31 июля, на Другой сцене московского театра «Современник» в 16:00», - говорится в сообщении.

Похоронен Шеховцов будет у себя на родине, в кубанской станице Спокойная.

Помимо работы в театре, Сергей Шеховцов снимался в сериалах «Динозавр», «Кровавая барыня», «Жизнь и судьба», «Однажды в Ростове», «Маросейка, 12» и «Дальнобойщики».