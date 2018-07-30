РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 июл. В Подольске 5 августа в рамках Всемирной недели грудного вскармливания «Грудное вскармливание – основа жизни» пройдут бесплатные открытые встречи-лекции со специалистами, желающие смогут узнать о правильном грудном вскармливании и особенностях введения прикорма у детей, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

«В 15:00 лекцию «Грудное вскармливание. Первые минуты вместе» проведет психолог, консультант по грудному вскармливанию, мама двоих детей Елена Болотова. В 15:30 о налаживании грудного вскармливания посредством слингоношения расскажет сертифицированный консультант по естественному прикорму и слингоношению Валерия Воеводина», – сказала организатор.

Помимо этого, в 16:00 состоится лекция на тему «Особенности введения прикорма у детей на грудном вскармливании», а в 16:30 перинатальный психолог Наталья Иванова расскажет о том, кто такие доулы и чем они могут помочь женщине после родов. В завершение мероприятия с 17:00 до 17:30 все желающие смогут задать вопросы специалисту.

Проходить лекции будут бесплатно по адресу: улица Февральская, дом 57 (йога-студия «Шанти»). Для участия необходимо записаться по телефону: 8(496)758-71-02.

Всемирная неделя грудного вскармливания проводится с 1 по 7 августа более чем в 170 странах для стимулирования грудного вскармливания и улучшения здоровья детей во всем мире.