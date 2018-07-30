РИАМО - 30 июл. Несовершеннолетний, напавший на сотрудника полиции в центре Москвы, взят под стражу, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Около 15 часов 27 июля на 1-й Брестской улице неизвестный умышленно нанес несколько ударов ножом в грудь сотруднику полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Пострадавшего доставили в больницу. По данным медиков, он находится в стабильно тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали в Подмосковье.

«Следственными органами <…> предъявлено обвинение 17-летнему молодому человеку по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала Иванова.

В ходе допроса юноша пояснил, что напал на полицейского по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений к последнему, отметила она.

По данным СМИ, обвиняемый Илес Бериев помещен под стражу на два месяца – до 27 сентября.