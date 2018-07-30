РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. В подмосковном Дзержинском кровлю 17 домов отремонтируют в текущем году, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко на своей официальной странице в Instagram.

«В рамках региональной программы капитального ремонта в домах №№1, 3, 4, 5, 6 по улице Зеленой и доме №2 по улице Карьер ЗиЛ будет произведена замена шиферных кровель на металлические, включая замену стропил и ремонт чердачного помещения с утеплением по периметру. Аналогичные работы по ремонту кровель запланированы и по другим адресам, это дом №1 по улице Бондарева, дом №20 по улице Дзержинская, дом №3 по улице Спортивная и дома №№6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по улице Строителей», – написал Панаморенко.

Он пояснил, что работы будут производиться за счет средств жителей, отчисляемых ими ежемесячно по статье «Капитальный ремонт».

«Контроль проведения ремонта будет осуществлять ГБУ Московской области «Управление техническим надзором капитального ремонта». Следить за ходом работ также будет администрация города и управляющая компания, обслуживающая данные дома», – подчеркнул Панаморенко.