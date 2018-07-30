РИАМО - 30 июл. Движение поездов по Замоскворецкой линии столичной подземки осуществляется в штатном режиме, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что вечером в понедельник на «зеленой» ветке метро поезда двигались в южном направлении с задержками в тоннелях и на станциях.

«Движение по всем линиям мосметро осуществляется в штатном режиме», - отмечается в аккаунте.

Как пояснил РИАМО сотрудник горячей линии столичной подземки, на Замоскворецкой линии произошла высадка пассажиров из-за неисправного состава.