РИАМО – 30 июл. Президент России Владимир Путин назначил главу администрации президента Антона Вайно руководителем рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, сообщает Газета.ru.

«Помимо Вайно в группу входят еще 24 человека. В их числе глава Банка России Эльвира Набиуллина, глава Казначейства Роман Артюхин и советник президента Сергей Глазьев», – уточняется на портале правовой информации.

Как ранее сообщалось на сайте издания, Антон Вайно был переназначен на должности главы администрации президента России, а Сергей Кириенко был переназначен на должности первого заместителя главы администрации президента России.