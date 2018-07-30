РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 июл. Жительницы подмосковного Подольска смогут присоединиться к ежегодному международному флешмобу женственности, который пройдет 1 августа в 19:00 на площади Ленина, сообщается в официальной группе «10-й международный флешмоб женственности ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 1 августа, в Подольске состоится 10-й международный флешмоб женственности. В 19:00 на площади Ленина представительницы прекрасного пола смогут подарить немного радости и улыбок прохожим женщинам», – говорится в сообщении.

Участницы флешмоба планируют дарить прохожим женщинам цветы, а также приятные подарки. Участие бесплатное. Организаторы рекомендуют надевать платья и юбки для создания атмосферы и брать с собой цветы.

Первый флешмоб, посвященный женственности, состоялся 1 августа 2012 года. В нем приняли участие 1,5 тысячи женщин из 90 городов и 9 стран. Инициатор события – Ольга Валяева, автор книг о женском предназначении.