РИАМО - 30 июл. Пассажиры автобуса, попавшие в аварию в подмосковном Домодедове, могут рассчитывать на страховые выплаты до 2 миллионов рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, сообщается на сайте Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Авария произошла на трассе А-107 около населенного пункта Белые Столбы, не доезжая 1 километра до поворота на Каширское шоссе. Водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. Он следовал по маршруту Москва – Ижевск, в салоне находились 28 человек, в том числе четверо детей, все жители Ижевска. 14 человек были размещены в пункте временного размещения в деревне Кутузово подмосковного Домодедова.

«Чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности», - говорится в сообщении.

Согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в САК «Энергогарант». Страховщик подтвердил наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты.

Президент НССО Игорь Юргенс пояснил, что размер страхового возмещения пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности.

Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тысяч рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в 1 тысячу рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 миллионов рублей.