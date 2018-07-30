РИАМО - 30 июл. Фестиваль-турнир «Живые шахматы» прошел 29 июля на Бородинском поле в городском округе Можайск в Подмосковье, реконструкторы, одетые в форму русских и французских войск начала XIX века, разыграли одну из классических шахматных партий, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«На Бородинском поле в городском округе Можайск 29 июля прошел фестиваль-турнир «Живые шахматы». Мероприятие, которое проводится уже второй год подряд, посетили около 10 тысяч человек», – отмечается в сообщении.

Утром состоялся «Бородинский блиц», который провела школа «Олимп». В турнире принимали участие около 50 юных шахматистов из Можайска, Клина, Сергиева Посада и Балашихи.

«У визит-центра Бородинского музея состоялась главная партия дня. Реконструкторы в форме русской и французской армий периода Отечественной войны 1812 года заменили шахматные фигуры на гигантской доске. В качестве фигур выступали также дрессированные лошади и четыре пушки. Игра сопровождалась выступлением духового оркестра, который исполнил военные марши разных стран», – добавляется в сообщении.

Как отметил почетный гость фестиваля, чемпион мира по быстрым шахматам, самый молодой гроссмейстер в истории Сергей Карякин, реконструкторы разыграли «Вечнозеленую партию» 1852 года, входящую в «золотую коллекцию» игры, которую он изучал в начале своей спортивной карьеры.

Кроме шахматной партии, гости фестиваля могли посетить интерактивные площадки, познакомиться с бытом солдат эпохи наполеоновских войн и получить уроки фехтования.

«Второй год подряд на фестивале удалось объединить такие вещи, как шахматы и военно-историческую реконструкцию. Такой оригинальный формат вызвал заметный интерес у публики. В легендарное место съехалось много гостей не только из Московской области, но также из соседних регионов. Хотелось бы, чтобы он продолжался многие годы», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.