РИАМО - 30 июл. Максимум активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь с 12 на 13 августа, на небе ожидается до 100 метеоров в час, сообщается на сайте Московского планетария.

Действие метеорного потока Персеиды приходится на период с 23 июля по 20 августа.

«С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды! По прогнозам ММО (Международной метеорной организации), ожидается до 100 метеоров в час» - говорится в сообщении.

Кроме того, 11 августа произойдет частное затмение Солнца, видимое на севере и востоке России. Максимальная фаза затмения на Земле наступит в 12:46 по Москве на заходе Солнца вблизи острова Врангеля. В область видимости затмения попадут также север и восток Казахстана, Монголия и Китай.

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