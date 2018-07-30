РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. В микрорайоне Силикат подмосковных Котельников установили контейнеры для бесплатного сбора и утилизации старых шин, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации в Instagram.

«В Котельниках можно бесплатно сдать на утилизацию старые автомобильные шины. Первый контейнер для сбора старых покрышек установлен в промзоне микрорайона Силикат», – отмечается в сообщении.

Утилизацией шин будет заниматься ООО «Ориспром».