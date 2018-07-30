РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 июл. Жители городского округа Люберцы с 23 по 30 июля заплатили 10 тысяч рублей штрафов за нарушение порядка выгула домашних животных и выброс мусора в неположенном месте, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сотрудниками административно-технической комиссии за неделю вынесено 22 постановления на общую сумму 10 тысяч рублей за нарушение порядка выгула домашних животных и выброс мусора в неположенном месте», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 19 по 26 июля сотрудники территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области вынесли 12 штрафов на сумму 87 тысяч рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории.