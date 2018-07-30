РИАМО – 30 июл. Численность безработных граждан в России с 18 по 25 июля снизилась на 0,2% и составляет 695,7 тысячи человек, сообщает Газета.ru.

«Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ненецком, Чукотском, Ханты-Мансийском автономных округах, республиках Тыва, Марий Эл, Крым, Алтай, Сахалинской, Магаданской и Астраханской областях», – сообщается в материалах Минтруда.

При этом повышение уровня безработицы произошло в Липецкой, Ленинградской, Тульской, Калужской, Новосибирской, Курской областях, в Севастополе, Республике Калмыкия.

На 25 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 111554 человека.