РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 июл. Порядка 120 владельцев частных домов городского округа Люберцы заключили договоры на вывоз мусора с 23 по 30 июля, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по проверке заключения частными лицами договоров на вывоз мусора. За минувшую неделю в городском округе Люберцы 117 владельцев частных домов заключили договоры на вывоз мусора, 34 владельца в поселении Томилино, в Красково – 18, в поселении Малаховка – 65», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что всего из 8 тысяч домовладений городского округа договоры на вывоз мусора заключены у 2 797 человек – это 34,8%. В поселке Октябрьский владельцы всех 220 частных домов заключили договоры на вывоз мусора. В поселке Томилино – 41% домов, в поселении Красково договор есть у 781 дома из 1,2 тысячи, а в Малаховке – у 22% домов поселения.

По словам Ружицкого, ежедневно проводится проверка организаций, осуществляющих вывоз мусора с территории городского округа. За минувшую неделю лимиты на вывоз мусора не превышены.