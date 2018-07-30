РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. С начала текущего года во дворах подмосковных Люберец установили 60 детских и 56 спортивных площадок, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках выполнения комплексного благоустройства завершены работы по установке 60 детских площадок и 56 спортивных. Всего в 2018 году планируется установка 69 детских и 57 спортивных площадок», – отметил Ружицкий.

По его словам, с 23 по 29 июля управляющими и подрядными организациями ежедневно проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 63 единицы спецтехники и более 600 человек. Выполнены работы по санитарной опиловке 27 и вырубке 14 деревьев.