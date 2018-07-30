РИАМО - 30 июл. Главу одной из туристических фирм в центре столицы задержали за мошенничество в сфере оказания туристических услуг, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Женщина заключила договор на покупку путевки и внесла в качестве оплаты денежные средства в размере более 150 тысяч рублей. Однако руководитель фирмы свои обязательства по договору не исполнил, завладев денежными средствами. Участковыми уполномоченными полиции задержан подозреваемый – 53-летний генеральный директор фирмы», – говорится в сообщении.

В рамках расследования данного уголовного дела сотрудниками полиции была установлена причастность задержанного к аналогичным противоправным деяниям.

Злоумышленник под предлогом оказания туристических услуг завладел денежными средствами в размере 172 тысячи рублей, принадлежащими 40-летнему приезжему мужчине.

Также глава турфирмы заключил договор с 38-летним жителем столицы, завладел денежными средствами в размере 289 тысяч рублей, но своих обязательств по договору не выполнил.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статье 159 УК РФ «Мошенничество».