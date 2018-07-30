РИАМО - 30 июл. При проверке более чем 1,3 тысячи домов Государственная жилищная инспекция Московской области обнаружила более 2,3 тысячи нарушений жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 23 по 27 июля 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила более 2,3 тысячи нарушений жилищного законодательства. Было выдано 204 предписания об их устранении и составлено 250 протоколов об административной ответственности», – сообщил руководитель ведомства Вадим Соков.

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 29 штрафов на общую сумму 522,5 тысячи рублей.

В течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров более чем в 1,3 тысячи многоквартирных домов.

«Нарушения теплового контура - повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие устройств для самозакрывания на дверях подъездов - были обнаружены в 173 домах», - добавил Соков.

Самое большое количество протоколов инспекторы составили в Звенигороде. В отношении предприятий «Управляющая компания Звенигород» и ООО «Управляющая компания Велес» здесь заведено 27 административных дел за нарушение законодательства об энергосбережении.

В 82 домах выявлены разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб. Больше всего их на территории городского округа Химки - девять домов.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.