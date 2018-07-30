РИАМО - 30 июл. Друзья и почитатели таланта Сергея Шеховцова оставляют комментарии с соболезнованиями под постом с известием о кончине актера на странице Московского театра «Современник» в Facebook.

Известный российский актер Сергей Шеховцов скончался в возрасте 56 лет. Он долгие годы сотрудничал с «Современником», а начинал свою карьеру в «Современнике-2». Людмила Вергасова, которая была директором «Современника-2» и хорошо знала Шеховцова, рассказала, что это был сложный человек, но при этом светлый.

«Сереженька, царствия тебе небесного! Русский казак!» – написала Вергасова.

Марат Нариманов поблагодарил актера за «минуты, часы и дни незабываемого общения».

«Шейх... Ты был замечательным... Человеком. Артистом. Партнером. Светлая память...» – соболезнует актриса Московского академического театра имени Маяковского Дарья Повереннова.

Svetlana Sinelshchikova отметила, что знала Шеховцова только по фильмам. По мнению зрительницы, игра этого артиста делала его узнаваемым.

«Глубокие соболезнования его семье, близким, друзьям и коллегам... И нам, зрителям – он мог бы сыграть ни один десяток замечательных ролей на сцене и в кино», – написала она.

Помимо работы в театре, Сергей Шеховцов снимался в сериалах «Динозавр», «Кровавая барыня», «Жизнь и судьба», «Однажды в Ростове», «Маросейка, 12» и «Дальнобойщики».