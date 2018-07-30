РИАМО - 30 июл. В подмосковной Лобне уже отремонтировали 126 подъездов по программе губернатора «Мой подъезд», рассчитанной на 2018 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«Это хороший результат, так как он составляет 35,5% от плана ремонта подъездов на этот год. Ремонтные работы идут с небольшим опережением плановых показателей. В этом году в Лобне по программе губернатора «Мой подъезд» будет отремонтировано 355 подъездов. Сводные данные по обеспечению и выполнению ремонта предоставляются муниципалитетами в ежедневном режиме», – заявил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

Всего в Подмосковье на этот год запланирован ремонт 30 тысяч подъездов из них 7,7 тысячи подъездов уже отремонтировано. С начала действия программы ремонт получили более 46,2 тысячи подъездов, всего до конца действия программы будет отремонтировано более 80 тысяч подъездов.

В Подмосковье уже несколько лет реализуется масштабная губернаторская программа «Мой подъезд». Это государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов. Участие в программе добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое дает возможность жителям самостоятельно выбирать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.