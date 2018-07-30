РИАМО - 30 июл. Участок проезда Энтузиастов перекрыли до 1 декабря 2018 года из-за строительства Кожуховской линии метро Москвы, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Перекрытие в связи со строительством участка Кожуховской линии метро. Участок: проезд Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом с 27 июля по 1 декабря», – говорится в сообщении.

На указанном участке полное перекрытие действует круглосуточно.