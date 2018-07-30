РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. В городском округе Люберцы создадут комиссию, которая будет контролировать ход работ благоустройства проспекта Победы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С жителями надо работать, а не отписками заниматься. Создавайте комиссию по контролю и приемке работ благоустройства проспекта Победы. Подключайте активистов, чтобы они контролировали весь процесс от начала до конца. Это я поручаю своему заместителю Александру Маркину», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в Люберцах всегда так работали совместно с активными жителями. Это нормальная практика.