РИАМО – 30 июл. Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГБУ «Мосавтодор» подписало контракты с АО «Стройтрансгаз» и ООО «Дорбостсервис» на выполнение работ по нанесению и восстановлению дорожной разметки, говорится в сообщении пресс-службы «Мосавтодора».

Общая стоимость контрактов – 1,157 миллиарда рублей. Источник финансирования – дорожный фонд Московской области. К работам планируют приступить в августе и завершить к концу сентября текущего года.

«Специалисты подрядной организации выполнят нанесение продольных линий разметки, дублирующих знаков, пешеходных переходов и островков безопасности. Общая протяженность участков дорог с разметкой, подлежащих восстановлению – свыше 11,5 тысяч километров, что составляет 80% от региональной сети», – сообщил генеральный директор ГБУ МО «Мосавтодор» Владимир Цыцулин.

При обновлении разметки будут применять современные высококачественные материалы отечественных производителей – специальные дорожные эмали, термопластики и холодные пластики. Все материалы пройдут контроль качества в лаборатории заказчика.

Дорожная разметка считается одним из важнейших элементов безопасности, организации и упорядочения движения транспортных средств. Наличие разметки на автомобильной дороге не только снижает уровень аварийности трассы на 30%, но и способствует увеличению пропускной способности проезжей части.

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