РИАМО - 30 июл. В Москве оборот розничной торговли по итогам января-июня 2018 года составил 2,23 триллиона рублей, или 102,7% к показателю аналогичного периода 2017 года, сообщается на сайте Мосгорстата.

Оборот розничной торговли в столице в июне составил 368,7 миллиарда рублей, снизившись в месячном выражении на 2,9% и увеличившись относительно июня 2017 года на 3,9%.

В январе-июне 2018 года оборот розничной торговли на 91,3% сформировался торгующими организациями. Доля продажи товаров на рынках составила 8,7% (в январе-июне 2017 года – 10,0%).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в январе-июне 2018 года составил 54,3%, непродовольственных товаров – 45,7%.

Товарные запасы в организациях розничной торговли на конец июня в годовом выражении выросли на 5,9% в сопоставимых ценах и составили 28,6 миллиарда рублей, их хватит на 30 дней торговли.

Оборот общественного питания в столице по итогам июня 2018 года составил 15,7 миллиарда рублей, что на 8% больше, чем в июне 2017 года. При этом по сравнению с маем 2018 года показатель вырос на 8,6%. По итогам первого полугодия 2018 года оборот общественного питания в столице составил 82,9 миллиарда рублей, что на 8,9% превышает уровень января-июня прошлого года.