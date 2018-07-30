РИАМО - 30 июл. В Химках подъезды многоквартирных домов оформляют по индивидуальным дизайн-проектам, всего в этом году планируется отремонтировать 700 подъездов, сообщается на официальном сайте городской администрации.

«Сделать подъезды уютными и комфортными – основная задача коммунальщиков в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд». В подмосковных Химках помимо маляров и электриков в работе задействовали дизайнеров. В этом году в городском округе входные группы оформляют в соответствии с уникальными дизайн-проектами», - говорится в сообщении.

Входные группы домов №26 по улице Маяковского и №30 по улице Кирова городского округа Химки оформили в стиле шале. В отделке используются природные материалы и натуральные цвета. Также коммунальные службы Химок планируют при отделке украсить стены подъезда фотообоями и нанесением рисунков-граффити.

Специалисты проводят малярные работы, монтируют слаботочные сети в короба, меняют светильники и устанавливают пластиковые окна. Все материалы, которые используются при ремонте, согласованы с жителями многоквартирного дома.

В этом году по региональной программе «Мой подъезд» в Химках отремонтируют более 700 подъездов.

Всего реализация губернаторской программы «Мой подъезд» на ближайшие пять лет в Химках охватит порядка 3 тысяч подъездов.