РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июл. В одном из домов подмосковного Королева с 1 по 3 и с 6 по 9 августа будут временно отключать электроэнергию в связи с работами на домовых коммуникациях, света не будет в указанные дни с 9:00 до 18:00, сообщается в аккаунте единой диспетчерской службы города в Instagram.

Отключение электроэнергии коснется многоквартирного дома в центральной части города.

«В связи с плановыми работами на общедомовых коммуникациях будет производиться поэтажное отключение электроэнергии с 1 по 3 августа и с 6 по 9 августа с 9:00 по 18:00 по следующему адресу: улица Исаева, дом 4», – говорится в сообщении.

Подробную информацию жители Королева могут узнать на сайте: www.eds-korolev.ru или с помощью мобильного приложения «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.