РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 июл. В понедельник полицейские МУ МВД России «Балашихинское» задержали подозреваемого в совершении кражи денежных средств на сумму 136 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестные проникли в ее квартиру на улице Октябрьская и похитили 136 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 25-летнего москвича, подозреваемого в совершении кражи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 «Кража». Статья предусматривает максимальное лишение свободы на срок до 10 лет.