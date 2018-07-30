РИАМО – 30 июл. Банком «Возрождение» выдана банковская гарантия на сумму 2,1 миллиарда рублей ООО «Больверк», говорится в сообщении пресс-службы банка.

Предприятие ведет строительство Международного морского терминала в городе Пионерский Калининградской области. Заказчиком выступает ФГУП «Росморпорт».

«Международный морской терминал, рассчитанный на прием грузопассажирских и круизных судов, является одним из элементов повышения транспортной доступности и безопасности Калининградской области и имеет статус стратегически важного объекта для РФ. Проект является частью государственной программы РФ «Развитие транспортной системы России», ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры морского транспорта», - говорится в сообщении.

Строительная компания «Больверк» (Самара) образована в 2008 году для выполнения строительно-монтажных работ на территории западной части России. «Больверк» является одним из лидеров в области строительства и проектирования тонких шпунтовых стенок типа «больверк», а также, производства трубошпунта и научного сопровождения данного направления, гидротехнического и инфраструктурного строительства на территории России.