РИАМО -30 июл. Столичные следователи расследуют уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в данный момент он арестован, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), трех эпизодах пункта «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и части 2 статьи 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).

«По данным следствия, в период времени с января 2017 года по июль 2018 года обвиняемый, находясь в квартире одного из жилого дома по Шипиловскому проезду в городе Москве, систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четверых несовершеннолетних, а также понуждал малолетнюю к половому сношению с несовершеннолетним», - говорится в сообщении.

Родители детей обратились в правоохранительные органы с заявлением, после чего следователи Главного следственного управления незамедлительно возбудили уголовное дело.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают причины и условия обстоятельств, способствовавших совершению преступления в отношении детей, а также проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Кроме того, учитывая, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц территориальных органов системы профилактики города Москвы на предмет возможного наличия халатности.

Расследование преступлений в отношении несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений работы СК России. Следственный комитет обращает пристальное внимание на все детали произошедших трагедий с целью выявления и привлечения к ответственности всех тех, по чьей вине они произошли.