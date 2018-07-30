РИАМО – 30 июл. В подмосковном Сергиевом Посаде появится «книга добрых дел» - новая площадка для тех, кто ищет помощь, и тех, кто готов помочь, сообщается на сайте муниципальной общественно-политической газеты Сергиево-Посадского района «Вперед».
«Несколько десятков таких альбомов в темно-зеленых обложках, получивших название «Книга добрых дел», появятся в общественных местах города и района — от библиотек до советов ветеранов», - отмечается в материале.
В книгу с чистыми страницами жители могут вписать свои просьбы или, наоборот, рассказать, какую пользу они готовы принести нуждающимся. Просьбы и предложения могут быть совершенно разными.
«У кого-то остались стройматериалы после ремонта, которые жалко выбрасывать, — напишите в книге. Не нужен старый холодильник или микроволновка — напишите в книге. Нет возможности добраться до больницы — поищите водителя-волонтера через книгу», - отмечает газета.
Инициатива создания книги принадлежит Фонду преподобного Макария Калязинского из Кимр. По словам представителей фонда, уже не раз случалось так, что люди откликались на просьбы, не прося ничего взамен.
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